Фаворит президентской гонки в Бразилии вышел из больницы, но вести кампанию не может

Главного кандидата на пост президента Бразилии Жаира Болсонару, на которого в начале сентября было совершено покушение, в субботу выписали из больницы. Однако, несмотря на это, пока у Болсонару нет возможности вести предвыборную кампанию, участвуя в уличных мероприятиях, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Тем не менее, по словам главы Социально-либеральной партии страны Густава Бебианну, кандидат в президенты "полностью восстановился". Ранее фаворит предвыборной гонки официально отказался от участия в теледебатах.

Болсонару был ранен во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс 6 сентября. На него напал человек с ножом, которого сразу задержали. Нападавший сознался в преступлении и заявил, что пошел на него, поскольку не согласен с политическими взглядами кандидата, сообщает телеканал "Россия 24".

Согласно данным социологических опросов бразильских компаний, кандидат от правоцентристской Социально-либеральной партии Болсонару перед первым туром выборов поддерживают 28 процентов избирателей. На втором месте — Фернанду Аддад от Партии трудящихся с 22 процентами голосов, на третьем — Сиру Гомес с 11 процентами.

Выборы президента Бразилии намечены на 7 октября.