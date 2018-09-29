Мигранта, напавшего на людей в Равенсбурге, будут лечить

Выходец из Афганистана, которого подозревают в нападении на людей на площади Мариенплац в немецком городе Равенсбург (федеральная земля Баден-Вюртемберг), должен пройти принудительное лечение, решили местные прокуратура и полиция.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное сообщение силовых ведомств Равенсбурга, молодой человек мог пойти на преступления после конфликта со своим коллегой, религиозных или политических мотивов нападения следствие на данный момент не выявило. Отмечается, что 21-летний мужчина имеет психические отклонения и до этого уже лечился в стационарных условиях.

Молодой человек напал с кухонным ножом на людей на площади Равенсбурга в минувшую пятницу, 28 сентября. В результате пострадали три человека, они получили тяжелые ранения. Нападавший был задержан.