На "зеленой" ветке московского метро пассажир погиб под колесами поезда

На станции "Тверская" Замоскворецкой линии московского метро в субботу вечером пассажир упал под приближающийся поезд. Мужчина скончался.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева, ЧП произошло примерно в 20:35. По предварительным данным, мужчина погиб по собственной неосторожности: в ожидании поезда он стоял на краю платформы, однако споткнулся, потерял равновесие и упал на пути.

В этой время на станцию прибывал поезд, машинист заметил мужчину на рельсах, применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на человека. На место происшествия были вызваны полиция и скорая помощь, однако медики по прибытии констатировали смерть мужчины. Погибшим оказался 39-летний гражданин Украины.

Падение человека на пути привело к сбою в движении поездов на центральном участке Замоскворецкой линии — составы в южном направлении некоторое время ходили с увеличенными интервалами.