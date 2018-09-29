Сирия: за сутки Идлиб покинули более 300 человек

Зону деэскалации в Идлибе (Сирия) за сутки покинули 300 человек, из них 140 детей.

Оказана медицинская помощь 175 сирийцам, включая 81 ребенка, руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

В течение суток, сообщает Центр, совершались обстрелы ряда населенных пунктов, северо-западных окраин Алеппо. В Алеппо погиб один военнослужащий правительственных войск САР

Кроме того, представители российского Центра провели благотворительную акцию в школе населенного пункта Шукайдило провинции Алеппо и раздали 120 комплектов школьной формы и школьных принадлежностей.

Также нуждающимся была выдана тонна хлеба.