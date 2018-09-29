Россиянин Мозалев выиграл юниорский Гран-при по фигурному катанию

Российский фигурист Андрей Мозалев одержал победу на этапе Гран-при среди юниоров, который проходит в чешском городе Острава. Россиянин представил свою произвольную программу, по итогам которой он получил от судей 138,29 балла.

Всего по итогам короткой и произвольного прокатов Мозалев набрал 217,12 балла, что позволило ему занять первое место. На втором расположился американский фигурист Камден Пулкинен, результат которого равен 212,45 балла. Третьим с 207,80 балла стал канадец Джозеф Фан.

Отметим, что в четверку лучших также вошел еще один представитель России Кирилл Яковлев (205,92).