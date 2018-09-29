Роналду помог "Ювентусу" одержать волевую победу над "Наполи"

Туринский "Ювентус" в одном из центральных матчей седьмого тура чемпионата Италии по футболу одержал победу над "Наполи" со счетом 3:1. Встреча проходила в Турине на домашнем стадионе "старой синьоры" "Альянц".

"Ювентус" первым пропустил гол после того, как на 10-й минуте отличился "неаполитанец" Дрис Мертенс. Однако Марио Манджукич спустя 15 минут с передачи Криштиану Роналду отквитал один мяч. После перерыва Манджукич оформил дубль и вывел свою команду вперед, а за 14 минут до финального свистка Леонардо Бонуччи с паса все того же Роналду установил окончательный счет – 3:1 в пользу "Юве".

Во втором центральном поединке Серии "А" в Риме состоялось вечное дерби – "Рома" – "Лацио". Как и в Турине, хозяева смогли одержать победу со счетом 3:1. Голы за "волчицу" забивали Лоренцо Пеллегрини, Александр Коларов и Федерико Фасио. Единственный ответ "лациале" сотворили усилиями Чиро Иммобиле.