В Испании болельщики пострадали после падения с трибуны

В испанском городе Эйбар несколько футбольных болельщиков получили повреждения различной степени тяжести после того, как упали с трибуны. Это случилось в результате обрушения ограждения, которое отделяет трибуны от поля.

Инцидент произошел в матче чемпионата Испании между "Эйбаром" и "Севильей". На 59-й минуте поединка полузащитник севильцев Эвер Банега забил гол и сделал счет 2:0 в пользу своей команды, в результате чего болельщики чересчур эмоционально отпраздновали взятие ворот. Как сообщает ТАСС со ссылкой на France Presse, ограждение не выдержало напора фанатов и сломалось, после чего несколько человек вывалилось за пределы трибуны.

Главный арбитр матча был вынужден прервать матч для оказания помощи пострадавшим, два из которых покинули футбольную арену лишь на носилках. Остальные фанаты избежали серьезных травм и вернулись на трибуну. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу андалусийского клуба.