В Дагестане водитель стал жертвой столкновения легковушки с БТР

В Хунзахском районе Дагестана в результате столкновения легкового автомобиля Toyota с бронетранспортером погиб человек. Трагический инцидент произошел в субботу, 29 сентября, вечером.

По данным местных спасателей, Toyota врезалась в бронетранспортер, припаркованный на обочине дороги, передает ТАСС. Погибший — водитель легкового автомобиля. Возгорания в результате ДТП не возникло, движение транспорта не нарушено.