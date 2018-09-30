В Москве стартовал российский этап эстафеты огня Всемирной зимней Универсиады 2019 года

Он охватит 30 городов страны. В субботу огонь по улицам столицы пронес 51 факелоносец. Общая протяженность маршрута составила около семи с половиной километров. Колонну возглавил министр спорта Павел Колобков.

После Москвы эстафету примет Калининград, сообщает телеканал "Россия 24". В Россию огонь Универсиады прибыл из итальянского Турина, где в 1959-м году впервые состоялись Игры среди студентов. А в этот раз Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12-е марта.