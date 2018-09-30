30 сентября 201800:46
"Реал" накануне игры с ЦСКА лишился очков в мадридском дерби
Мадридский "Реал" не смог одержать победу накануне матча Лиги чемпионов против московского ЦСКА. В матче седьмого тура испанского первенства "Королевский клуб" разошелся миром с "Атлетико".
Мадридское дерби не выявило победителя, а футболисты обеих команд не смогли порадовать забитыми голами собравшихся на "Сантьяго Бернабеу" болельщиков. Финальный свисток главного арбитра матча зафиксировал нулевую ничью.
После семи туров "Реал" имеет в своем активе 14 очков, что позволяет ему занимать второе место в турнирной таблице Примеры.
Игра Лиги чемпионов с московским армейцами состоится во вторник, второго октября, на столичном стадионе "Лужники".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Новый взрыв в Донецке: пострадал кандидат на пост главы ДНР
- Цунами и землетрясение в Индонезии: сотни жертв
- В Барселоне борцы за независимость забросали полицию краской
- Британцев пугают российским самолетом
- Правительство предложило повысить МРОТ
- Праворадикалы атаковали кафе в Житомире
Самое читаемое
-
Сварены заживо: ребята отмечали 20-летие, когда их залило кипятком
- Председатель Госдумы ответил депутату, которой не хватает 380 тысяч в месяц
- "Из двигателя вырывались языки пламени": в небе загорелся авиалайнер
- Как аферисты продают дворняжек под видом породистых собак
- Неизвестный изрубил 8-летнего школьника лопатой
Авто.Вести.Ru
-
Volvo представила новейший кросс-вагон V60 Cross Country
- Почему за "роботами" будущее и чем удивит россиян марка Haval?
- ОСАГО отвяжут от мощности (известно, когда это случится)
- Стало известно, на сколько подорожают автомобили в России
- В России подорожали еще две модели Kia
Экономика
-
Расходы на обслуживание долга США превысят оборонный бюджет
- Топ-10 городов мира с лучшими развлечениями
- "Зенит" и Leica представили первую совместную камеру Zenit M
- Анализ больших данных: от традиционных отчетов к управлению будущим
- Санкционное промедление: рубль укрепился до максимума с августа
Недвижимость
-
Новый муж Максаковой продал квартиру через неделю после свадьбы
- Британец поселился в петербургском аэропорту из-за любви
- Канадский дайвер построит подводный город
- Подмосковные дачи становятся неликвидом
- Жильцы многоэтажки выносят мусор, рискуя выпасть из окон
- В Китае построили небоскреб в виде пениса
Вести.Медицина
-
6 продуктов, которые полезнее, чем кажутся
- Йогурты следует вычеркнуть из списка здоровых продуктов
- 10 фитнес-советов, которые скорее вредны, чем полезны
- Аспирин для профилактики не снижает риск инсультов и может быть опасен
- Вино + шоколад + пиво: диета вашей мечты против воспалений
Вести в 20.00
-
Захват храма на Украине
- Регионам представили новых губернаторов
- Трагедия в Петербурге: 500 тонн кипятка залило кафе за секунды
Москва 24
-
Правительство утвердило повышение тарифов ЖКХ в два этапа
- Директор московской школы опроверг избиение ребенка одноклассниками
- 500 изуродованных женщин. Суд рассматривает дело лжекосметологов
- Место в очереди за новым iPhone продают за 250 тысяч рублей
- Отдых вопреки: путешественники против курса валют
Вести.Hi-tech
-
Три айфона и не только: что покажет Apple 12 сентября
- Panasonic помогает создать коммуникации и транспорт для городов будущего
- Утечка: смартфон Nokia с пятью тыловыми камерами
- Полный обзор iOS 12: и лучше, и быстрее
- Обзор системы "ячеистого" Wi-Fi TP-Link Deco M5
Вести-Москва
-
Стояние на Тверской: заработали ли трамидаторы на новых iPhone?
- Столичная турфирма исчезла вместе с деньгами клиентов
- Фестиваль "Золотая осень" охватил всю Москву
- Дополнительное образование для детей в столице все доступнее
- Гастрономия, велопробег и "Парижские вечера" в Москве: афиша на выходные
Вести.Стиль
-
Чистка лица: как подобрать процедуру для идеального результата
- Гиалуроновая кислота. Зачем ее применяют в косметологии
- Как восстановиться после тренировки? 5 способов снять боль в мышцах
- Синдром Питера Пэна. Что стало с современными взрослыми?
- Украшения для ногтей: 4 идеи для необычного маникюра
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 игр, которые заставляют чувствовать себя идиотом
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Разгадана природа "извержений" самых больших во Вселенной звёзд
- Экологи: растения захватывают потеплевшую Арктику
- Раскат грома на рассвете: обнаружен новый вид 12-тонного динозавра
- Учёные создали химиотерапевтический гидрогель для лечения рака кожи
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Актриса впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Видели видео? Жена известного футболиста застукала мужа в бане с любовницей
- Тайный роман Виталины и Прохора: знакомство с родителями
- Судьба Анатолия Журавлева. "Я признал всех внебрачных детей"
Телеканал "Культура"
-
Юбилей Лидии Федосеевой-Шукшиной
- Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм о Джеймсе Бонде
- Создательница "роскошной простоты". Коко Шанель
- Больше, чем любовь. Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов
Сегодня
К Земле летит астероид больше Биг Бена
4 часа назад
"Севастополь" задержали по политическим мотивам
5 часов назад
Минфин рассказал о будущем рубля
5 часов назад
Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция
24.09.2018 09:11
По Индонезии ударило цунами, в Японии бушует тайфун
3 часа назад
Сирия: за сутки Идлиб покинули более 300 человек
3 часа назад
В Киеве задержали водителя машины с номерами ДНР
4 часа назад
Взрыв в Донецке мог быть пиар-ходом
7 часов назад
Опубликован антимобильный ролик фильма "Т-34"
28.09.2018 10:00
Рубль в октябре может получить передышку
28.09.2018 09:35
Спасите Катю от редкого смертельного заболевания
27.09.2018 10:29
Разгадан секрет хромосомных гибридов
2 часа назад
Итальянец убил соседей за плохую парковку
3 часа назад
Эрдоган счел поездку в Германию "весьма успешной"
5 часов назад
Что будет с российским автопромом, решат в октябре
5 часов назад
Берлин признал Мюнхенское соглашение началом катастрофы
5 часов назад
Метр в метр: Ингушетия и Чечня обменялись территориями
6 часов назад
ФСИН опубликовала фото с медосмотра Сенцова
6 часов назад
Украинский БТР "Буцефал" сравнили с навозовозом
6 часов назад
Американский флот пополнился новой подлодкой
7 часов назад
Иностранцы признали, что Москва прекрасна осенью и зимой
7 часов назад
КХЛ. "Магнитка" и "Трактор" выиграли домашние встречи
7 часов назад
Грузовики пустят по Крымскому мосту 1 октября
7 часов назад
Правительство предложило повысить МРОТ
11 часов назад
Макаров рассказал о бюджете и пенсионных изменениях
12 часов назад
Кожемяко: страшно или нет, но нужно работать
12 часов назад
Названы города с самой переоцененной недвижимостью
12 часов назад
Британцев пугают российским "самолетом Третьей мировой"
13 часов назад
Подводный город появится в океане уже в этом году
14 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Театр убийц
18 часов назад
771
В России подорожали еще две модели Kia
28.09.2018 16:07
Программа "Индустрия кино" от 29 сентября 2018 года
23 часа назад
238