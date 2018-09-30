НХЛ. Две передачи Воробьева помогли "Филадельфии" обыграть "Бостон"

Российский нападающий хоккейного клуба "Филадельфия Флайерз" Михаил Воробьев стал автором двух результативных передач в контрольном поединке против "Бостон Брюинз", который состоялся в рамках подготовки к новому сезону Национальной хоккейной лиги.

Его команда одержала крупную победу со счетом 4:1. Сам Воробьев провел на льду 14 минут 52 секунды, завершив поединок с показателем "+3". Отметим, что еще один российский хоккеист Иван Проворов участия в поединке не принимал.

Еще одна встреча между "Эдмонтон Ойлерз" и "Калгари Флэймз" завершилась минимальной победой "нефтянщиков" со счетом 4:3.