Скончался известный музыкант Отис Раш

В США на 85-м году жизни скончался известный американский блюзовый исполнитель Отис Раш. Причиной его смерти называют осложнения, вызванные перенесенным ранее инсультом.

Выпущенный в 1956 году первый сингл певца и гитариста I Can't Quit You Baby достиг шестой строчки хит-парада музыкального журнала Billboard "Биллборд" в категории "ритм энд блюз", напоминает ТАСС. Многие композиции Отиса Раша считаются классикой блюза.