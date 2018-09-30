В ночь на воскресенье, 30 сентября, на окраине Южно-Сахалинска вспыхнул крупный пожар – загорелась лесопилка.

Огонь быстро распространялся. Пожарные прибыли через 6 минут после вызова, и к этому времени огонь уже охватил около трех тысяч квадратных метров, сообщает телеканал "Россия 24".

Борьбу с огнем в течение восьми часов вели 20 человек и восемь единиц техники. Несмотря на все предпринятые усилия, спасти здание не удалось. Погибших и пострадавших нет.