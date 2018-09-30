"Семейная животноводческая ферма" начинает работать в Магаданской области

В Магаданской области начинается реализация первого в регионе проекта "Семейная животноводческая ферма". Местные фермеры отец и сын Комары получили федеральный грант почти в 20 миллионов рублей. На эти деньги, на условиях софинансирования, отремонтировали старые коровники, купили 300 коров калмыцкой породы и привезли их на Колымукал. И теперь собираются наладить производство мраморной говядины в регионе.

У этих буренок за спиной семь тысяч километров и 12 дней в дороге. На грузовых автомобилях их везли из хозяйства в Бурятии на Колыму. Дорогу коровы перенесли хорошо, говорит главный ветврач хозяйства Сергей Шугаев. Он сам в Магаданской области недавно, приехал на работу в хозяйство "Комарова" из Московской области. Здесь, уверен Сергей, вскоре появится крупная животноводческая ферма, которая будет кормить весь регион. "У нас все есть для этого. Есть кормовая база очень сильно крепкая. Есть источники воды. Даже там, где, казалось бы, их не может быть. Бурят скважины, не надо возить, заниматься транспортировкой воды. Все есть. Это основа", — считает Сергей Шугаев, главный ветврач фермерского хозяйства "Комарова".

В поселок Армань в 55 километрах от Магадана привезли первые сто пятьдесят коров, в пути еще столько же. Все они мясной калмыцкой породы. Все эти коровы осемененные. И первый приплод должны дать уже ближайшей весной. Сейчас главное, чтобы они как можно быстрее адаптировались к местному климату. И перезимовали на Колыме без потерь.

Особенность коров этой породы – то, что они пасутся круглый год и способны, как говорят в хозяйстве, "копытить" — доставать из-под снега. Прикармливать комбикормами длинной колымской зимой животных, конечно, будут, но минимально. А в следующем году планируют привести коров другой морозоустойчивой породы. В ближайшие годы здесь планируют экспериментировать. "Задача — подобрать породу скота, которая максимально была бы приспособлена. Минимально требовались бы корма, которые готовить. А могла бы себя обеспечивать кормами", — полагает Сергей Комар, глава фермерского хозяйства "Комарова".

В планах у фермеров — выйти на промышленные показатели производства относительно дешевой мраморной говядины. Ее будут продавать во всех округах Магаданской области. "На 2020 год мы планируем поставить первое мясо на реализацию. И развивать именно направления мясного животноводства. То есть, доведение хотя бы до тысячи маточного поголовья. Ну, и дальнейшее производство", — делится планами Сергей Комар, глава фермерского хозяйства "Комарова".

Теперь, когда первая партия коров уже в поселке Армань, их осмотрят ветеринарные врачи, дадут свои рекомендации и начнется длинный рабочий процесс. На зиму буренок планируют вывозить на поля в разные районы региона.