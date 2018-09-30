Российские борцы завоевали девять золотых медалей на турнире в Сербии

Российские борцы греко-римского стиля стали обладателями золотых медалей в девяти весовых категориях из десяти на международном турнире в Сербии. Помимо этого, российскими спортсменами было завоевано еще пять медалей иного достоинства.

Чемпионами в своих весовых категориях стали Василий Топоев (до 55 кг), Сергей Емелин (до 60 кг), Степан Марянян (до 63 кг), Артем Сурков (до 67 кг), Абуязид Манцигов (до 72 кг), Имиль Шарафетдинов (до 82 кг), Давит Чакветадзе (до 87 кг), Муса Евлоев (до 97 кг), а также тяжеловес Сергей Семенов, выступающий в категории до 130 кг.

Вице-чемпионами турнира стали россияне Виталий Кабалоев в весовой категории до 55 килограмм, Мигиян Семенов (до 60 кг), Заур Кабалоев (до 67 кг), Адам Курак (до 72 кг), а Александр Чехиркин завоевал единственную для российской команды бронзовую медаль, выступая в весе до 77 кг.