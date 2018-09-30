Анисимов принес победу "Чикаго" над "Коламбусом"

Команды Национальной хоккейной лиги контрольными матчами продолжают подготовку к предстоящему сезону. "Чикаго Блэкхоукс" на своем льду принимал "Коламбус Блю Джекетс" и одержал крупную победу со счетом 4:1.

Победную шайбу за "Чикаго" забросил российский нападающий Артем Анисимов, проведя на льду 15 минут 28 секунд. Также в составе победителей забивали Брент Сибрук, Брэндон Саад и Патрик Кейн. У "жакетов" единственной шайбой отметился Кевин Стенлунд.

Остальные результаты: "Бостон Брюинз" – "Филадельфия Флайерз" (1:4), "Детройт Ред Уингз" – "Торонто Мэйпл Лифз" (5:1), "Оттава Сенаторз" – "Монреаль Канадиенс" (3:0), а в матче "Флориды Пантерз" против "Тампы-Бэй Лайтнинг" россиянин Михаил Сергачев, выступающий за "молний", стал автором голевой передачи в случае с решающей заброшенной шайбой, которая принесла победу "Тампе" со счетом 3:2.