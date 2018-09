Анисимов принес победу "Чикаго" над "Коламбусом"

Команды Национальной хоккейной лиги контрольными матчами продолжают подготовку к предстоящему сезону. "Чикаго Блэкхоукс" на своем льду принимал "Коламбус Блю Джекетс" и одержал крупную победу со счетом 4:1.

Победную шайбу за "Чикаго" забросил российский нападающий Артем Анисимов, проведя на льду 15 минут 28 секунд. Также в составе победителей забивали Брент Сибрук, Брэндон Саад и Патрик Кейн. У "жакетов" единственной шайбой отметился Кевин Стенлунд.

#Blackhawks F Artem Anisimov increases the lead to 2-0 after 1 period. #CHIvsCBJ pic.twitter.com/71BX8SSs4H