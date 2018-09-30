США не исключили возможности морской блокады России

По информации американских СИМИ, глава МВД США Райан Зинке назвал морскую блокаду в числе допустимых, по его мнению, методов для ограничения роли России на рынке энергоносителей.

"Соединенные Штаты располагают возможностью с помощью нашего флота гарантировать, что морские пути сообщения свободны, и, если необходимо, ввести блокаду, [..] чтобы гарантировать, что их энергоносители не поступают на мировой рынок", — цитирует высказывание министра ТАСС.

Одновременно Райан Зинке отметил, что российская экономика в значительно мере зависима от доходов от поставок энергоносителей и, по его мнению, единственная причина, по которой Россия присутствует Ближнем Востоке, заключается в желании распределять потоки поставок энергоносителей так же, как это делается делают в Восточной Европе.

Кроме того, министр сообщил, что США рассматривают возможность экономических методов воздействия на Россию и Иран, сводящихся к вытеснению этих государств с энергетического рынка. "Мы можем сделать это, поскольку Соединенные Штаты — крупнейший поставщик нефти и газа", — уверен Зинке.