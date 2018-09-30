Форвард "Реала" Бэйл получил травму и может пропустить игру с ЦСКА

Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл не смог закончить игру седьмого тура чемпионата Испании против "Атлетико". Из-за травмы он был заменен сразу же после перерыва. В ближайшее время форвард "сливочных" пройдет обследование, чтобы определить серьезность повреждения.

По информации Чемпионат.com, у валлийского футболиста возникли проблемы с мышцами бедра. Высока вероятность того, что Бэйл не сможет принять участия в игре группового этапа Лиги чемпионов против столичного ЦСКА.

Напомним, что армейцы встретятся с мадридским "Реалом" 2 октября. Матч пройдет на стадионе "Лужники" и начнется в 22:00 по московскому времени.