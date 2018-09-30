В Новой Москве тушат загоревшееся трансформаторное масло

В поселении Марушкинское, расположенном на территории Новой Москвы, загорелся ангар, внутри которого находится емкость с трансформаторным маслом.

Для ликвидации возгорания к месту происшествия были направлены шесть машин спецтехники. Также было принято решения задействовать для охлаждения расположенных рядом цистерн с маслом специальную авиацию, передает ТАСС.

К настоящему времени пожар в складском помещении, которому был присвоен номер 1-бис по пятибалльной шкале сложности, ликвидирован. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.