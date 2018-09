Шайба Голдобина не спасла "Ванкувер" от поражения в предсезонной игре с "Аризоной"

В рамках подготовки к предстоящему сезону Национальной хоккейной лиги "Ванкувер Кэнакс" на домашней арене встречался с "Аризоной Койотис". Матч завершился победой гостей со счетом 4:1. Единственную шайбу в составе хозяев льда забросил российский нападающий "косаток" Николай Голдобин.

Стоит отметить, что россиянин в четырех матчах предсезонки отметился уже тремя голами. В игре с "койотами" Голдобин отличился на 51-й минуте третьего периода при счете 3:0 в пользу "Аризоны".

.@NG078 snipes the #Canucks lone goal in Vancouver's preseason finale in Kelowna, BC. @BudweiserCanada Highlights | https://t.co/uKqtbFqjuT pic.twitter.com/kvmBsudPfO