В Якутии спасатели пробиваются к ущелью, где жестко сел частный вертолет

Поисково-спасательная операция проходит в Якутии, где ранее в непогоду частный вертолет Robinson совершил жесткую посадку в горном ущелье на высоте 1800 метров над уровнем моря. Как сообщили в МЧС, к поискам привлечена авиация: разведку местности будет вести двухмоторный турболет L410.

Спасательный вертолет из-за снега и ветра в горах использовать сейчас невозможно, спасатели отправились к месту ЧП на вездеходах. Сейчас они у подножия скал — решают, как пробиваться к ущелью, передает телеканал "Россия 24".

Вертолет совершил посадку в Среднеколымском районе в 27 км от населенного пункта Сасыр. Об аварии сообщил сам пилот вертолета — он выжил, но получил ранения. На связь со спасателями он вышел по спутниковому телефону. В горах сейчас пасмурно, сильная метель и пронизывающий ветер, температура воздуха в районе проведения операции — минус 3 градуса.