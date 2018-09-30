В беспорядках в столице Каталонии пострадало больше 20 человек

Службы безопасности Барселоны устанавливают личности организаторов беспорядков в центре города, где пострадали свыше 20 человек. Стычки начались после того, как стражи порядка не смогли развести две параллельно проходящих демонстрации, передает телеканал "Россия 24".

Первыми на митинг вышли сторонники независимости автономии — их пикет собрал несколько тысяч человек. В соседнем квартале в это время свою манифестацию проводили полицейские, требуя повышения зарплат. Офицеры как раз и стали мишенью радикально настроенной молодежи: группа активистов решила отомстить им за жесткие разгоны прошлых демонстраций. Взять ситуацию под контроль удалось лишь после того, как в отношении митингующих снова применили силу.