Касаткина покинула турнир в Пекине из-за проблем со здоровьем

Российская теннисистка Дарья Касаткина в первом круге представительного турнира в Пекине, чей призовой фонд составляет почти 6,4 миллиона долларов, встречалась с представительницей Германии Лаурой Зигемунд. Россиянка не смогла завершить матч из-за проблем со здоровьем.

Касаткина проиграла первый сет со счетом 3:6. Во время розыгрыша второй партии российская теннисистка приняла решение отказаться от дальнейшей борьбы.

Во втором раунде Лаура Зигемунд сразится с эстонкой Аннет Контавейт.