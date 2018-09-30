Популярность Меркель падает, а "Альтернативы для Германии" растет

Газета "Бильд ам зонтаг" в воскресенье опубликовала рейтинг популярности немецких политических партий. Консервативный блок Ангелы Меркель и Хорста Зеехофера (ХДС/ХСС) сохранил лидерство 27 процентами голосов.

Правая партия "Альтернатива для Германии" опередила Социал-демократическую партию Германии. Теперь у "АдГ" 17 процентов, пишет ТАСС. СДПГ отстает на один процентный пункт.

По данным социологов из службы Emnid, у "зеленых" 15 процентов, а у левых и либералов по 11 и 10 процентов голосов соответственно.

Персональная популярность Меркель за год упала на 7 процентов. Бундесканцлерин заручилась одобрением 48 процентов опрошенных.