Гибель пешехода под поездом "Аллегро" в Петербурге попала на видео

Следственный комитет обнародовал кадры инцидента с летальным исходом, произошедшего в субботу, 29 сентября, около платформы Удельная Октябрьской железной дороги в Санкт-Петербурге.

"Мужчина без определенного места жительства переходил регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Машинист подавал сигналы оповещения и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось", — говорится в сообщении ведомства.

От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Следователи проводят проверку по факту произошедшего.