Во Владивостоке в честь Дня тигра устроили костюмированное шествие
Во Владивостоке в честь Дня тигра устроили костюмированное шествие. Колонна полосатых хищников в 19-й раз прошла от Покровского парка до центра города. А там каждый нашел себе занятие по душе — концерты, мастер-классы, тематические задания и все, что касается жизни амурского тигра.
Движение в центре Владивостока перекрыто. Автомобили дали дорогу яркой колонне из 20 тысяч человек. Чтобы принять участие в шествии в последнее воскресенье сентября, сюда приезжают из всех уголков Приморского края.
День тигра — всегда яркий карнавал в центре Владивостока. И здесь немаловажен дресс-код. Если не аквагрим под мордочку тигренка, так хотя бы один предмет одежды или шарик оранжевого цвета.
Уже 19-й год подряд на востоке страны отмечают тигриный праздник. Яркий парад - лишь верхушка айсберга. За эти годы популяция полосатых хищников выросла в среднем на 15 процентов. На Дальнем Востоке обитают порядка 560 амурских тигров.
"Мы должны их защищать, мы должны за них бороться. Они такие большие, красивые. Мы, жители Владивостока, должны защищать тех, кто слабее нас", — поделилась Елена Хорольская.
"Тигр — это сила, это мощь. Тигры есть только у нас. Мы должны их сохранять, беречь, любить. Поэтому мы пришли поддержать нашим коллективом тигриное братство", — вторит Ксения Столярова.
Но все еще в большинстве случаев причина гибели хищников — браконьерство. В заповедниках, заказниках, нацпарках десятки людей ежедневно проделывают колоссальную работу, предупреждая вторжение преступников на тигриные территории. В День тигра председатель Наблюдательного совета центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко передал природоохранным организациям новые автомобили, на которых можно патрулировать тайгу.
"Давайте сохраним уникальную природу Дальнего Востока, давайте сохраним нашего амурского тигра, который является жемчужиной этого прекрасного края", — заявил Константин Чуйченко.
Экологи иногда выхаживают раненых хищников или тигрят, оставшихся без матери. Не всегда таких тигров можно возвращать в дикую природу. На острове Русском появится сафари-парк, где на территории в 16 гектаров будут жить такие хищники. Люди смогут наблюдать за жизнью полосатых, при этом не мешая им. Открытие парка станет еще одним шагом к сохранению редкого хищника в природе.
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