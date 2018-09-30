"Формула 1". Гран-при России отмечает мини-юбилей
Места на старте гонки в Сочи пилоты разыграли накануне в квалификации. Поул-позицию впервые для себя на этой трассе завоевал Валттери Боттас из "Мерседеса". А россиянин Сергей Сироткин из "Уильямса" снова опередил своего более опытного напарника Лэнса Стролла.
Субботним утром, когда двери Олимпийского парка только-только открылись, а фанаты "Формулы 1" еще даже не спешили на трибуны — пробовали себя в роли механиков или просто покупали сувениры, — хорошие новости пришли из команды "Торо Россо". Российский пилот Даниил Квят возвращается в "Формулу 1".
Со следующего сезона он будет выступать в королевских гонках за ту самую команду, откуда ушел в 2017-м. Минувший год Квят провел в "Феррари" пилотом развития, работал в основном на тренажерах. Возвращается пилотом боевым: в "Торо Россо" Даниилу Квяту решили дать второй шанс.
Будет ли в 2019-м в "Формуле 1" два российских пилота — пока вопрос открытый. Сергей Сироткин из команды "Уильямса" контракт пока не переподписал. Во время субботней квалификации Сироткин не прошел даже во второй сегмент. Бороться за очки в воскресной гонке вновь будет очень трудно.
На последнем круге болид Сироткина развернуло, задней частью он ударился о барьер. До боксов Сергей доехал самостоятельно. Первые два места в квалификации заняли пилоты "Мерседеса". Действующий чемпион Льюис Хэмилтон — второй. После квалификации- комплименты сочинским болельщикам.
Квалификацию выиграл финский пилот Валттери Боттас. В воскресной гонке пилоты "Мерседеса" займут весь первый ряд стартового поля.
В этом году Гран-при России отмечает мини-юбилей: пять лет. За это время к сочинскому этапу успели привыкнуть, а многие болельщики и пилоты — полюбить. Контракт на проведение Гран-при России рассчитан до 2025 года. Председатель оргкомитета по подготовке и проведению сочинского Гран-при Дмитрий Козак в субботу встретился с руководителями "Формулы 1", провел встречу с представителями российского автопрома и даже прокатился по трассе.
Пока в Сочи побеждала только команда "Мерседес". И очевидно: если в последний день сентября 2018-го будет иначе, это будет сенсация.
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