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30 сентября 201810:36

Хоккеисту "Флориды" Киселевичу наложили 40 швов после попадания шайбы в лицо

Twitter / Florida Parthers

Российский новичок клуба Национальной хоккейной лиги "Флорида Пантерз" Богдан Киселевич не смог доиграть предсезонный матч против "Тампа-Бэй Лайтнинг". В первом периоде он попытался блокировать бросок соперника, и шайба попала ему в лицо.

Как сообщает РИА Новости, 28-летнему российскому хоккеисту наложили 40 швов. После игры он пройдет обследование на предмет перелома челюсти.

Напомним, что олимпийский чемпион Пхенчхана в составе сборной России Богдан Киселевич нынешним летом подписал однолетний контракт с "Флоридой". Ранее он выступал за московский ЦСКА.

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