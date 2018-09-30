Теннисист Медведев пробился в основную сетку турнира в Токио

Россиянин Даниил Медведев сумел пройти квалификацию перед теннисным турниром в Токио. В финале отборочного соревнования он оказался сильнее соперника из Белоруссии Егора Герасимова, победив его в трех партиях со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 27 минут.

В первом раунде основного турнира в Токио Даниил Медведев встретится с Диего Шварцманом из Аргентины, который посеян под четвертым номером.