Регистратор запечатлел момент аварии с летальным исходом в Брянске

Авария, унесшая жизнь одного из ее участников, произошла в субботу, 29 сентября, в Брянске. Момент столкновения попал в объект регистратора, установленного в машине очевидца.

На записи видно, как "Газель" выехала на полосу встречного движения. Водителям маршрутки и легкового автомобиля удалось увернуться от фургона, однако мужчина, управлявший микроавтобусом Peugeot, ехавший третьим, не успел среагировать на внезапное появление машины у него на пути.

Как сообщают СМИ, молодой человек, находившийся за рулем Peugeot, получил серьезные травмы и скончался в больнице на следующий день после ДТП. О состоянии и степи тяжести травм, полученных водителем "Газели", пока не сообщается.