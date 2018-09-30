В Норвегию отправят 800 британских морпехов и спецназовцев

Великобритания отправит в Норвегию несколько сотен морских пехотинцев и спецназовцев. Как заявил журналистам министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон, военнослужащие будут ротироваться на севере Норвегии в течение десяти лет. Первую группу британцев разместят в Арктике в 2019 году, пишет ТАСС.

Планируются совместные действия королевских солдат вместе с офицерами морской пехоты США, Нидерландов и Норвегии. Группу усилят бронемашинами "Викинг".

Целью военной операции Уильямсон назвал противодействие России. "Активность российских подводных лодок очень близка к тому уровню, который наблюдался во времена холодной войны. Эта угроза вернулась на первый план", — пояснил министр.

Британцы намерены следить за российскими лодками с помощью противолодочных самолетов "Боинг" P-8 "Посейдон" и собственных подводных лодок.