Морская блокада России: Зинке напомнили, что "иногда лучше жевать, чем говорить"

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление министра внутренних дел США Райана Зинке о потенциальной морской блокаде России. "Иногда лучше жевать, чем говорить", — напомнил он в своем микроблоге.

​Ранее Зинке отметил, что у ВМС США есть возможность организовать морскую блокаду России, чтобы не допустить поставку ее энергоносителей в страны Ближнего Востока.

По словам главы американского внутриполитического ведомства, российская экономика зависит от доходов от продажи энергоресурсов. Он также заявил, что применение метода фрекинга (гидроразрыв нефте- или газоносного пласта), который чаще всего используют в США для добычи углеводородов, дало стране преимущество над Россией и Ираном, уменьшив энергетическую зависимость Штатов.

Зинке озвучил два варианта борьбы со странами-поставщиками энергоносителей: военный и экономический. Первый Зинке отверг сразу, а второй, по его мнению, подразумевает оказание давления и вытеснение энергоресурсов России и Ирана с рынка.

Подписчики Пушкова уже высмеяли предложение Зинке. В комментариях они чаще всего удивлялись тому, что предложение о морской блокаде последовало от министра внутренних дел. "Забавно — министр внутренних дел и владыка морской. Не по Хуану сомбреро!" — написал один из подписчиков в микроблоге Пушкова.