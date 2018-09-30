Футболист "Челси" Азар: после чемпионата мира хотел покинуть клуб

Бельгийский полузащитник лондонского "Челси" Эден Азар признался, что нынешним летом собирался покинуть английский клуб, чтобы попробовать свои силы в чемпионате Испании. Однако приход нового тренера изменил решение бельгийца. Кроме того, он допустил, что может остаться в "Челси" до конца карьеры.

"После чемпионата мира я хотел уйти, потому что мечтаю играть в Испании. Потом я поговорил с руководством, с тренером и сказал: "Я могу остаться. Без проблем". Пришел новый тренер, нам нравится играть под его руководством, и я рад, что остался", — цитирует Азара Sports.ru.

Также бельгийский футболист заявил, что "Челси" стал для него частью жизнь. Азар не исключил варианта, при котором он будет выступать за лондонский клуб до конца карьеры.

Напомним, что на чемпионате мира по футболу 2018 года Эден Азар в составе бельгийской сборной завоевал бронзовые медали.