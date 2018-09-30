Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
30 сентября 201813:20 Сергей Мингажев

Цунами в Индонезии: погибших могут быть тысячи

Число погибших при землетрясении и цунами в Индонезии может достичь нескольких тысяч. Об этом сообщил вице-президент страны Юсаф Каллу. Сейчас, по его данным, погибшими числятся уже 832 человека, тысячи ранены. Разрушены дома, дороги, мосты.

Поисково-спасательные операции идут по всему городу Палу — столице индонезийской провинции, испытавшей мощные толчки землетрясения и цунами. Идет разбор завалов на месте отеля "Роа-Роа" в центре в города, сколько людей заживо погребены под этими обломками здания — неизвестно. Во всем городе только по подтвержденным данным, таких разрушенных зданий около тысячи. Всего в зоне бедствия оказался весь регион Донггала с населением около 300 тысяч человек. До отдаленных районов с многочисленными бедняцкими деревнями спасатели до сих пор не могут добраться. Говорить о том, сколько всего человек стали жертвами мощнейшего землетрясения и цунами на Сулавеси, — еще очень рано.

"Большинство жертв погибли в результате землетрясения и цунами. Мы получили много сообщений о том, что мертвые тела находятся вдоль прибрежной зоны. Скорее всего, число погибших будет расти", — считает представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо.

В воскресенье раненых начали вывозить из зоны разрушений на самолетах. Масштаб бедствия таков, что власти пока не справляются своими силами. Им помогают многочисленные волонтеры — это местные жители, которые не пострадали. Впрочем, зафиксированы и случаи мародерства. Не стесняясь камер, они растаскивают товары из разрушенных магазинов и  сливают бензин из поврежденных автомобилей.

Поднятая землетрясением волна цунами в некоторых местах достигала в шести метров в высоту. Тем, кто не успел покинуть побережье, спастись было невозможно. Сегодня на этом когда-то людном месте — пустыри, покрытые обломками, под которыми остаются люди.

За ходом поисково-спасательной операции следит президент Индонезии Джоко Видодо. "Я слежу за обновлением информации каждую минуту. Я собираюсь сам побывать городах Сиги, Донггала и Палу, чтобы лично ознакомиться с ситуацией", — сказал он в недавнем обращении.

 

При этом масштаб разрушений только продолжает разрастаться — на Сулавеси не прекращаются остаточные колебания земной коры. Обычно при бедствиях подобного рода установить точное число жертв удается только спустя недели или даже месяцы, и то — не до конца. Очень многих цунами могло унести в море, и для своих оставшихся в живых родных эти люди так и останутся — пропавшими без вести.

Сейчас

13:11

Пилот упавшего в Якутии вертолета жив

11:49

Жертвами цунами в Индонезии стали 832 человека, россиян среди них нет

08:06

США не исключили возможности морской блокады России

03:36

Кинозвезда Линдси Лохан получила удар в лицо

02:45

Пользователи: Facebook работает со сбоями

00:59

У стен волгоградской школы нашли крупнокалиберный снаряд времен войны

23:36

Президент Сербии намерен заручиться поддержкой Владимира Путина

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Морская блокада России: Зинке напомнили, что "иногда лучше жевать, чем говорить"

Морская блокада России: Зинке напомнили, что "иногда лучше жевать, чем говорить"

1 час назад
Пилот упавшего в Якутии вертолета жив

Пилот упавшего в Якутии вертолета жив

16 минут назад
Авиаракету "Бронебойщик" могут принять на вооружение до конца года

Авиаракету "Бронебойщик" могут принять на вооружение до конца года

1 час назад
Крым поразил норвежских делегатов

Крым поразил норвежских делегатов

59 минут назад
Ким подарил Муну двух пхунсанов

Ким подарил Муну двух пхунсанов

55 минут назад
Гибель пешехода под поездом "Аллегро" в Петербурге попала на видео

Гибель пешехода под поездом "Аллегро" в Петербурге попала на видео

3 часа назад
Появилось видео неудачного кулинарного шоу в турецком ресторане, где пострадали туристы

Появилось видео неудачного кулинарного шоу в турецком ресторане, где пострадали туристы

25 минут назад
Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

24.09.2018 09:11
Цунами в Индонезии: погибших могут быть тысячи

Цунами в Индонезии: погибших могут быть тысячи

19 минут назад
Кинозвезда Линдси Лохан получила удар в лицо

Кинозвезда Линдси Лохан получила удар в лицо

10 часов назад
Схваченного за руку Илона Маска попросили с должности главы Tesla

Схваченного за руку Илона Маска попросили с должности главы Tesla

12 часов назад
Ребрендинг для Солсбери: мэрия хочет вернуть туристический имидж скандальному месту

Ребрендинг для Солсбери: мэрия хочет вернуть туристический имидж скандальному месту

13 часов назад
Опубликован антимобильный ролик фильма "Т-34"

Опубликован антимобильный ролик фильма "Т-34"

28.09.2018 10:00
Рубль в октябре может получить передышку

Рубль в октябре может получить передышку

28.09.2018 09:35
Спасите Катю от редкого смертельного заболевания

Спасите Катю от редкого смертельного заболевания

27.09.2018 10:29
Сеул призвал Токио отказаться от "милитаристского" флага

Сеул призвал Токио отказаться от "милитаристского" флага

41 минута назад
Губернатор Подмосковья рассказал о мусоре, Urban Group и лишних новостройках

Губернатор Подмосковья рассказал о мусоре, Urban Group и лишних новостройках

1 час назад
В Норвегию отправят 800 британских морпехов и спецназовцев

В Норвегию отправят 800 британских морпехов и спецназовцев

2 часа назад
Названа сумма, которую получил Агибалов после увольнения

Названа сумма, которую получил Агибалов после увольнения

2 часа назад
4 мифа о здоровье сердца, про которые нужно забыть

4 мифа о здоровье сердца, про которые нужно забыть

2 часа назад
Стало известно, какие игрушки больше всего покупали в России в 2018 году

Стало известно, какие игрушки больше всего покупали в России в 2018 году

2 часа назад
Останки советского и вьетнамского пилотов обнаружены в джунглях

Останки советского и вьетнамского пилотов обнаружены в джунглях

2 часа назад
Популярность Меркель падает, а "Альтернативы для Германии" растет

Популярность Меркель падает, а "Альтернативы для Германии" растет

2 часа назад
"Формула 1". Гран-при России отмечает мини-юбилей

"Формула 1". Гран-при России отмечает мини-юбилей

2 часа назад
Во Владивостоке в честь Дня тигра устроили костюмированное шествие

Во Владивостоке в честь Дня тигра устроили костюмированное шествие

2 часа назад
Хоккеисту "Флориды" Киселевичу наложили 40 швов после попадания шайбы в лицо

Хоккеисту "Флориды" Киселевичу наложили 40 швов после попадания шайбы в лицо

3 часа назад
В Москву пришли заморозки

В Москву пришли заморозки

3 часа назад
Нурмагомедов оказался на доске почета зала Американской академии кикбоксинга

Нурмагомедов оказался на доске почета зала Американской академии кикбоксинга

3 часа назад
В беспорядках в столице Каталонии пострадало больше 20 человек

В беспорядках в столице Каталонии пострадало больше 20 человек

3 часа назад
Триумф в Будапеште: российские профессионалы не оставили шансов соперникам на EuroSkills

Триумф в Будапеште: российские профессионалы не оставили шансов соперникам на EuroSkills

5 часов назад
Российские борцы завоевали девять золотых медалей на турнире в Сербии

Российские борцы завоевали девять золотых медалей на турнире в Сербии

7 часов назад
Президент Сербии намерен заручиться поддержкой Владимира Путина

Президент Сербии намерен заручиться поддержкой Владимира Путина

14 часов назад
Разгадан секрет хромосомных гибридов

Разгадан секрет хромосомных гибридов

14 часов назад
Лавров пошутил про вмешательство в выборы и напомнил Трампу слова Трумэна

Лавров пошутил про вмешательство в выборы и напомнил Трампу слова Трумэна

16 часов назад
В России подорожали еще две модели Kia

В России подорожали еще две модели Kia

28.09.2018 16:07
Телеканал "Наука" проведет прямую трансляцию оглашения лауреатов Нобелевской премии 2018

Телеканал "Наука" проведет прямую трансляцию оглашения лауреатов Нобелевской премии 2018

28.09.2018 15:25