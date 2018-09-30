Авиаракету "Бронебойщик" могут принять на вооружение до конца года

В кулуарах выставки ADEX-2018 заместитель гендиректора концерна "Техмаш" Александр Кочкин рассказал "Интерфаксу" о завершении государственных испытаний авиационной ракеты "Бронебойщик".

По словам Кочкина, после полетных тестов осталось оформить документацию.. "Мы надеемся, что окончательное решение будет в этом году", — сказал Кочкин.

Минобороны России примет решение о приеме закупке ракет для вооружения ВКС после проверок в войсках.

С-8ОФП "Бронебойщик" разработана для боевых вертолетов и самолетов. Ракета может поражать легкобронированную технику и надводные корабли на расстояниях до 6 километров.