Норвежская делегация была поражена темпами развития крымского региона. Особенный восторг вызвал аэропорт Симферополя и качество дорог.

Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. "Мы показали делегации столицу Крыма. Они были в шоке от аэропорта и темпов развития Крыма. Особый интерес вызвало строительство новых дорог", — сказал Гемпель, его слова приводит РИА Новости.

Делегация из Норвегии прибыла в Крым с шестидневным визитом и пробудет там до 6 октября. В ее состав вошли общественники, представители научных кругов, сельскохозяйственной сферы и предприниматели.

Ранее в середине сентября Крым посетила американская делегация. Участники визита также были впечатлены новым аэропортом и дорогами Крыма.

Иностранные делегации не в первый раз приезжают на российский полуостров: в 2018 году приезжали делегаты из Германии, Сирии, Японии, Словакии, Чехии и других стран. После этого Киев обычно вносит фамилии иностранных делегатов в "черные списки".