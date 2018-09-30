Соперник "Спартака" в Лиге Европы "Рапид" отправил в отставку главного тренера

Руководство венского "Рапида" приняло решение расстаться с главным тренером команды Гораном Джуричином. Произошло это после поражения австрийского клуба в матче девятого тура национального чемпионата по футболу от "Санкт-Пельтена".

Горан Джуричин тренировал "Рапид" с 2017 года, сообщается на официальном сайте клуба. На данный момент команда из Вены занимает седьмое место в чемпионате Австрии, набрав девять очков.

В первом матче группового этапа Лиги Европы "Рапид" 20 сентября на своем поле оказался сильнее московского "Спартака" со счетом 2:0. Ответная игра состоится в Москве 29 ноября.