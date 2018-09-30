Пилот упавшего в Якутии вертолета жив

Пилот вертолета Robinson жив, он вышел на связь и передал спасателям свои координаты.

Его спутниковый телефон разряжен, но есть GPS-трекер с односторонней связью.

Частный вертолет Robinson 29 сентября вылетел из Среднеколымска в Усть-Неру и совершил аварийную посадку в районе села Сасыр Момского района Якутии. Пилот оказался в горном ущелье на высоте 1800 метров над уровнем моря.

К нему пробивается группа спасателей на вездеходах, но поиски осложняются плохой видимостью.

При улучшении погодных условий до конца полетного дня может вылететь авиация, передает ТАСС.