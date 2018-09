Появилось видео неудачного кулинарного шоу в турецком ресторане, где пострадали туристы

В сети опубликованы кадры инцидента, произошедшего на днях в популярном стамбульском ресторане Nusr-Et шеф-повара Нусрета Гекче по прозвищу Salt Bae, ставшего известным благодаря особому артистизму при приготовлении мясных блюд.

На записи, сделанной одним из посетителей, видно, как бармен налил горючую жидкость из канистры в пламя, горевшее в желобе, расположенном вдоль барной стойки.

После этого ситуация вышла из-под контроля и огонь перекинулся на посетителей, наблюдавших за фаер-шоу.

В результате ЧП пострадали несколько человек – наиболее серьезные травмы получили трое чешских туристов, которым потребовалась госпитализация, также ожоги получили гости Стамбула из Британии и Омана, сообщают турецкие СМИ.

