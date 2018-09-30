Судья Карасев назначен на игру Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Янг Бойз"

Российский арбитр Сергей Карасев обслужит игру второго тура группового этапа Лиги чемпионов между туринским "Ювентусом" и швейцарским "Янг Бойз". Его помощниками станут Игорь Демешко и Алексей Лунев. Матч пройдет 2 октября в Турине.

Кроме того, дополнительными ассистентами Карасева назначены Сергей Иванов и Владимир Москалев, сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Также стало известно, что матч Лиги чемпионов между ЦСКА и мадридским "Реалом" рассудит румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. Встреча состоится 2 октября в Москве.