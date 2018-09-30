Тема:
Ситуация на Украине 1 час назад
Послание из телевизора: украинцев назвали нацией болванов
Украинский журналист Остап Дроздов в прямом эфире телеканала ZIK назвал своих соотечественников "нацией болванов".
Нелицеприятным эпитетом Дроздов наградил земляков за то, что, по его мнению, они смотрят телевизор, но не читают книг. "Очень плохо существует литературный, книжный рынок, он находится в каком-то зачаточном состоянии", — сетовал журналист в эфире.
Он назвал украинцев "нечитающей нацией, нацией болванов, которые смотрят телевизор и верят тому, кто там вещает". Дроздов считает, что истоки такого выбора лежат в детстве, когда детей еще можно приучить к культуре чтения. Чего на Украине он не наблюдает.
Ранее украинцам "досталось" от первого президента страны. Леонид Кравчук назвал украинцев рабами и холуями. А глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сравнила украинцев с рабами в Древнем Египте.
Ранее по теме
-
Украинский БТР "Буцефал" сравнили с навозовозом20 часов назад
-
Порошенко пожелал Донбассу и Украине воссоединиться в 2019-м22 часа назад
-
МВД Украины расширит свое присутствие в акватории Азовского моря22 часа назад
-
Министр иностранных дел Венгрии попал в базу "Миротворца"23 часа назад
-
Ницой призвала наступать на Закарпатье, так как скоро "они и Украины не захотят знать"1 сутки назад
-
Порошенко объяснил, что с "Рошеном", и потребовал компенсацию от "Газпрома"1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Новый взрыв в Донецке: пострадал кандидат на пост главы ДНР
- Цунами и землетрясение в Индонезии: сотни жертв
- В Барселоне борцы за независимость забросали полицию краской
- Британцев пугают российским самолетом
- Правительство предложило повысить МРОТ
- Праворадикалы атаковали кафе в Житомире
Самое читаемое
-
Сварены заживо: ребята отмечали 20-летие, когда их залило кипятком
- Председатель Госдумы ответил депутату, которой не хватает 380 тысяч в месяц
- "Из двигателя вырывались языки пламени": в небе загорелся авиалайнер
- Как аферисты продают дворняжек под видом породистых собак
- Неизвестный изрубил 8-летнего школьника лопатой
Авто.Вести.Ru
-
Volvo представила новейший кросс-вагон V60 Cross Country
- Почему за "роботами" будущее и чем удивит россиян марка Haval?
- ОСАГО отвяжут от мощности (известно, когда это случится)
- Стало известно, на сколько подорожают автомобили в России
- В России подорожали еще две модели Kia
Экономика
-
Расходы на обслуживание долга США превысят оборонный бюджет
- Топ-10 городов мира с лучшими развлечениями
- "Зенит" и Leica представили первую совместную камеру Zenit M
- Анализ больших данных: от традиционных отчетов к управлению будущим
- Санкционное промедление: рубль укрепился до максимума с августа
Недвижимость
-
Новый муж Максаковой продал квартиру через неделю после свадьбы
- Британец поселился в петербургском аэропорту из-за любви
- Канадский дайвер построит подводный город
- Подмосковные дачи становятся неликвидом
- Жильцы многоэтажки выносят мусор, рискуя выпасть из окон
- В Китае построили небоскреб в виде пениса
Вести.Медицина
-
6 продуктов, которые полезнее, чем кажутся
- Йогурты следует вычеркнуть из списка здоровых продуктов
- 10 фитнес-советов, которые скорее вредны, чем полезны
- Аспирин для профилактики не снижает риск инсультов и может быть опасен
- Вино + шоколад + пиво: диета вашей мечты против воспалений
Вести в 20.00
-
Захват храма на Украине
- Регионам представили новых губернаторов
- Трагедия в Петербурге: 500 тонн кипятка залило кафе за секунды
Москва 24
-
Правительство утвердило повышение тарифов ЖКХ в два этапа
- Директор московской школы опроверг избиение ребенка одноклассниками
- 500 изуродованных женщин. Суд рассматривает дело лжекосметологов
- Место в очереди за новым iPhone продают за 250 тысяч рублей
- Отдых вопреки: путешественники против курса валют
Вести.Hi-tech
-
Три айфона и не только: что покажет Apple 12 сентября
- Panasonic помогает создать коммуникации и транспорт для городов будущего
- Утечка: смартфон Nokia с пятью тыловыми камерами
- Полный обзор iOS 12: и лучше, и быстрее
- Обзор системы "ячеистого" Wi-Fi TP-Link Deco M5
Вести-Москва
-
Стояние на Тверской: заработали ли трамидаторы на новых iPhone?
- Столичная турфирма исчезла вместе с деньгами клиентов
- Фестиваль "Золотая осень" охватил всю Москву
- Дополнительное образование для детей в столице все доступнее
- Гастрономия, велопробег и "Парижские вечера" в Москве: афиша на выходные
Вести.Стиль
-
Чистка лица: как подобрать процедуру для идеального результата
- Гиалуроновая кислота. Зачем ее применяют в косметологии
- Как восстановиться после тренировки? 5 способов снять боль в мышцах
- Синдром Питера Пэна. Что стало с современными взрослыми?
- Украшения для ногтей: 4 идеи для необычного маникюра
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 игр, которые заставляют чувствовать себя идиотом
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Разгадана природа "извержений" самых больших во Вселенной звёзд
- Экологи: растения захватывают потеплевшую Арктику
- Раскат грома на рассвете: обнаружен новый вид 12-тонного динозавра
- Учёные создали химиотерапевтический гидрогель для лечения рака кожи
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Актриса впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Видели видео? Жена известного футболиста застукала мужа в бане с любовницей
- Тайный роман Виталины и Прохора: знакомство с родителями
- Судьба Анатолия Журавлева. "Я признал всех внебрачных детей"
Телеканал "Культура"
-
Юбилей Лидии Федосеевой-Шукшиной
- Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм о Джеймсе Бонде
- Создательница "роскошной простоты". Коко Шанель
- Больше, чем любовь. Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов