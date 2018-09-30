Послание из телевизора: украинцев назвали нацией болванов

Украинский журналист Остап Дроздов в прямом эфире телеканала ZIK назвал своих соотечественников "нацией болванов".

Нелицеприятным эпитетом Дроздов наградил земляков за то, что, по его мнению, они смотрят телевизор, но не читают книг. "Очень плохо существует литературный, книжный рынок, он находится в каком-то зачаточном состоянии", — сетовал журналист в эфире.

Он назвал украинцев "нечитающей нацией, нацией болванов, которые смотрят телевизор и верят тому, кто там вещает". Дроздов считает, что истоки такого выбора лежат в детстве, когда детей еще можно приучить к культуре чтения. Чего на Украине он не наблюдает.

Ранее украинцам "досталось" от первого президента страны. Леонид Кравчук назвал украинцев рабами и холуями. А глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сравнила украинцев с рабами в Древнем Египте.