Россиянин стал участником смертельного ДТП с байкером в Белоруссии. Видео

Опубликовано видео очевидца, запечатлевшего на камеру мобильного телефона дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом, произошедшее 28 сентября в под Минском в районе деревни Зазерье.

Мотоциклист – 33-летний житель столицы Белоруссии, попытался обогнать фургон, но не справился с управлением своим Honda CBR 1100XX и упал на проезжую часть, где через несколько мгновений на него наехал встречный легковой автомобиль Citroen C5.

От полученных травм байкер скончался на месте аварии.

По данным правоохранителей, за рулем легковушки находился 69-летний россиянин.