"Адский привкус": любители шашлыка до слез унизили Анну Седокову

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась со своими подписчиками в Instagram грустной историей.

Девушка выступала на корпоративе перед людьми, которые ели шашлык и не обращали на нее никакого внимания. Седокова призналась, что мечтает стать большим артистом, чтобы никогда не испытывать подобного унижения.

Но пока она вынуждена содержать семью.

По словам певицы, после концерта она ревела в номере и хотела смыть с себя адский привкус концерта.