Зимой в Донбасс отправят три тысячи украинских новобранцев

Предстоящей зимой подразделения Вооруженных сил Украины, дислоцированные в Донбассе, ждет пополнение: Киев планирует отправить туда не менее трех тысяч новобранцев, утверждает официальный представитель Народной милиции провозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

По его словам, украинские воинские подразделения недоукомплектованы, поскольку молодые люди не хотят идти в армию, регулярно наблюдаются массовые увольнения.

"В зону проведения операции Объединенных сил (ООС) уже в январе-феврале отправят не менее трех тысяч новобранцев, чтобы хоть как-то доукомплектовать подразделения", — заявил Марочко, слова которого приводит РИА Новости.

Представитель ЛНР добавил, что, вполне возможно, реальное количество призванных в армию украинцев окажется больше, чем будет представлено в отчетах.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увеличении сроков осеннего призыва на срочную военную службу в 2018 году с двух до трех месяцев. Украинский Генштаб пояснил, что это связано с увеличением числа призывников для комплектования войск Национальной гвардии и Государственной погранслужбы.