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30 сентября 201814:12

Приостановлены поиски пилота, выжившего при крушении Robinson

robinsonheli.com

Из-за пурги и наступления темноты приостановлены поиски пилота частного вертолета Robinson, совершившего жесткую посадку в горном ущелье на севере Якутии. Операция возобновится утром в понедельник.

Накануне, 29 сентября, вертолет вылетел из Среднеколымска в Усть-Неру и совершил аварийную посадку в 27 километрах от села Сасыр Момского района Якутии. Об аварии сообщил спасателям по спутниковому телефону сам пилот вертолета — он выжил, но получил ранения. Он находится в горном ущелье на высоте 1800 метров над уровнем моря.

В течение сегодняшнего дня спасатели на вездеходах пробивались к предполагаемому месту аварийной посадки, но пока безрезультатно. Наземная группа возвращается на ближайшую оленеводческую стоянку, передает ТАСС.

В районе операции плохая видимость и пурга, которые не позволяют продолжить поиски. В случае улучшения погодных условий из райцентра Момского района — села Хонуу — готовы вылететь для поисков вертолет Ми-8 и турболет L-410.

По сообщению регионального управления МЧС, пилот жив и передает свои координаты при помощи GPS-трекера. Спасателям на вездеходах удалось добраться к подножию горы, где совершил жесткую посадку его вертолет. Однако связь с пилотом односторонняя — сообщить ему, что помощь уже близко, они не могут.

Из Якутска вылетело воздушное судно с пятью сотрудниками региональной поисково-спасательной базы. Они уже совершили посадку в аэропорту Теплый ключ для дозаправки.

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