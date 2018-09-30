Футболист "Томи" Тихий обвинил арбитра Низовцева в богохульстве

Защитник "Томи" Дмитрий Тихий раскритиковал арбитра встречи томской команды с "Лучом" Игоря Низовецева за то, что тот не дал футболисту выйти на поле с православной нитью на запястье. Более того, игрок заявил, что судья срезал ее с руки Тихого.

"Низовцев сказал: "Либо убирай ее, либо на поле не выпущу!" Хотя все играют с такими, и сегодня играли. Это просто богохульство! Более того, Низовцев ее с меня и срезал", — приводит словам Тихого Чемпионат.com.

Инспектор встречи удивился, узнав об этом. Он заявил, что в подобных случаях нить просто заклеивается.

Встреча 14-го тура чемпионата ФНЛ между "Томью" и "Лучом" завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.