Блокада России: в Думе и Совфеде ответили Зинке

Заявление США о возможности организовать морскую блокаду России выдержано в лучших традициях холодной войны, и даже более того, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков.

"В адрес России фактически грозят действиями, никак не соизмеряющимися с международно-правовыми нормами, характерными скорее для состояния откровенной враждебности", — цитирует слова депутата РИА Новости.

По мнению Новикова, если то, о чем говорит американский министр внутренних дел Райан Зинке, станет реальностью, будут нарушены все мыслимые и немыслимые международные обязательства, а это уже не имеет ничего общего с состоянием мирных взаимоотношений между государствами.

Со своей стороны член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич высказал мнение, что попытка США ввести морскую блокаду России закончится большим скандалом.

"Россия, извините, не Гондурас, с этим нельзя не считаться", — заметил он. Вместе с тем, продолжил сенатор, такой скандал не нужен ни США, ни России.

По его мнению, подобными заявлениями Вашингтон пытается оказать давление на Москву, чтобы начать переговоры по вопросу поставок энергоносителей на Ближнем Востоке. "Но подобные заявления, попытки надавить на Россию ничем хорошим закончиться не могут", — предупредил Клинцевич.

Ранее другой член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя заявление Зинке, написал: "Иногда лучше жевать, чем говорить".

Американский министр внутренних дел Райан Зинке заявил, что США при необходимости могут организовать морскую блокаду России, чтобы помешать поставкам ее энергоносителей в страны ближневосточного региона.