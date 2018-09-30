Суровая "Казань": National Interest назвал российскую подлодку самой грозной

"Самой грозной вражеской субмариной" для флота США называет американское издание The National Interest российскую подлодку К-561 "Казань" проекта 885М "Ясень-М". Серия многоцелевых подлодок этого проекта, вооруженных крылатыми ракетами, должна сформировать самую мощную ударную группировку российского ВМФ.

Предшественница "Казани" — К-560 "Северодвинск", головной корабль проекта 885 "Ясень" — уже служит на Северном флоте, выполняя боевые задачи в разных районах Мирового океана. А на днях генеральный директор конструкторского бюро "Малахит" Владимир Дорофеев рассказал, что атомная подводная лодка "Казань" отправилась в море на заводские испытания.

Даже строившийся по более старому проекту "Северодвинск" произвел большое впечатление на американских военных. Нынешний командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго в 2016 году заявил в интервью The National Interest, что это "очень впечатляющая субмарина". По его мнению, глядя на развитие ВМФ России, очевидно, что ресурсы, усилия на исследования и разработки в первую очередь направлялись на подводный флот и боевые субмарины.

При этом, по мнению Фогго, США пока сохраняют свое военное преимущество под водой. Однако, добавляет он, Россия будет продолжать вкладываться в разработку новых подлодок и строить подводный флот со все более широкими возможностями с целью "достичь паритета с Западом", включая и США.



Ранее заместитель гендиректора концерна "Техмаш" Александр Кочкин рассказал "Интерфаксу" в кулуарах выставки ADEX-2018 о завершении государственных испытаний авиационной ракеты "Бронебойщик". По его словам, после полетных тестов осталось оформить документацию. Эта авиаракета, разработанная для боевых вертолетов и самолетов, может поражать легкобронированную технику и надводные корабли на расстояниях до шести километров.

А на днях британская The Daily Express назвала "предупреждением о третьей мировой войне" информацию о том, что новейший российский истребитель Су-57 будет вооружен сверхдальнобойной гиперзвуковой ракетой "воздух-воздух". По сообщению британского издания, эти ракеты станут серьезной угрозой даже для самых передовых иностранных истребителей. Мишенью может стать и стратегическая авиация, включая самолеты-разведчики AWACS.