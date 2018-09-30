Ситуация в Косове: Песков ответил на вопрос о поддержке Сербии

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что пока рано говорить о том, будет ли Россия оказывать помощь Сербии, сначала – переговоры.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич намерен попросить поддержки у Путина. Встреча назначена на 2 октября.

Переговоры с Вучичем намерен провести и генсек НАТО Йен Столтенберг. Он намерен вылететь в Белград в первой половине октября. Детали встречи не разглашаются из-за деликатности ситуации.

Ранее Вучич выразил протест Столтенбергу в связи с обострением обстановки на севере Косова.

После того, как косовский спецназ занял подходы к аккумуляционному озеру и ГЭС "Газиводе", Вучич привел армию страны в полную боевую готовность, передает ТАСС.