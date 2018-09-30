Слонихи спасли детеныша, тонувшего в китайской реке. Видео

В сети появилось видео трогательного спасения слоненка, который тонул в реке китайской провинции Юньнань.

Стадо слонов переходило реку, но один из малышей не справился с трудностями пути, и его стало уносить течением. По сообщению New China TV, в "спасательной операции" участвовали мама слоненка и две его тети. Они пытались помочь детенышу, но сильные потоки воды тащили его обратно в реку. В итоге слонихи додумались до того, что образовали "спасательный коридор", с помощью которого смогли вытолкнуть малыша на берег.

По заявлениям ученых, азиатские слоны способны испытывать стресс, страх или другие эмоции. Более того, переживания одного животного могут передаваться другим. Доказано также, что в группах слонов существуют крепкие социальные связи: они помогают своим собратьям, которые ранены или попали в трудную ситуацию.